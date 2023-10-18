Азербайджан завоевал два золота на чемпионате Европы в Болгарии фото
В болгарской Варне проходит чемпионат Европы по спортивной акробатике.
В активе азербайджанских спортсменов уже три медали – две золотые и одна серебряная.
Во взрослых соревнованиях среди мужских пар наш дуэт Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев в финале балансового упражнения набрал 28,230 балла и занял 1-е место.
Золото завоевала и азербайджанская смешанная пара Агасиф Рагимов – Разия Сеидли, победившая в финале темпового упражнения. Агасиф и Разия получили от судей 28,910 балла.
Днем ранее в юниорских соревнованиях наша группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анаиты Башири завоевала серебро в темповом упражнении.