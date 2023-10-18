Израиль отозвал своих дипломатов из Турции
Израиль отозвал всех своих дипломатов из Турции, передает Mignews со ссылкой на двух турецких чиновников.
Согласно сообщению, этот шаг последовал за волной протестов возле дипмиссий Израиля в Турции.
Сообщается, что дипломаты, в том числе посол Ирит Лилиан, уже покинули Турцию.
По данным СМИ, израильские дипломаты в Иордании, Марокко и Бахрейне также выразили опасения за свою безопасность.
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