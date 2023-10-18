Зеленский провел переговоры с Байденом: что обсудил

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщил украинский лидер в соцсети X (ранее Twitter).

Зеленский поблагодарил Байдена за выполнение недавних оборонных договоренностей: «Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей», - уточнил президент.

Президент Украины рассказал, что поблагодарил президента США и за недавний визит спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер, в ходе которого начались переговоры об использовании российских активов.