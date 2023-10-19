Направлялись в сторону Израиля: американский эсминец перехватил ракеты из Йемена обновлено 00:14
Эсминец ВМС США перехватил несколько запущенных из Йемена ракет, сообщает Politico со ссылкой на чиновника американского Минобороны.
Собеседник ABC News уточнил, что инцидент произошел в Красном море, эсминец Carney в ответ выпустил несколько своих ракет. Данных о повреждении корабля не поступало.
Представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге подтвердил, что произошел подобный инцидент. По его словам, были перехвачены три ракеты и несколько беспилотников. «Мы не можем с уверенностью сказать, на что были нацелены эти беспилотники и ракеты, но они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле», — цитирует CBS News Райдера.
* * * 19 октября 23:33
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими боевиками-хуситами. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По их сведениям, речь может идти о перехвате двух-трех ракет. Был ли целью хуситов непосредственно USS Carney, пока неизвестно, добавили собеседники CNN.
Пресс-служба 5-го флота американских военно-морских сил сообщала, что USS Carney прошел через Суэцкий канал 18 октября, он был направлен на Ближний Восток, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в водах региона.