Пентагон планирует передать Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые предназначались для Украины. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на трех израильских чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Армия обороны Израиля и Минобороны страны сообщили Вашингтону, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки наземной операции в Газе и возможному конфликту с «Хезболлой» на границе с Ливаном.

Axios пишет, что, по мнению американских официальных лиц, передача Израилю предназначавшихся Украине снарядов не окажет непосредственного влияния на способность Украины воевать с российскими войсками.

Издание также отмечает, что боеприпасы, предназначенные для Украины, были частью запасов американского оружия, которое хранится в Израиле в рамках соглашения между странами.