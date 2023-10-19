ХАМАС заявил о готовности к долгой войне с Израилем
Движение ХАМАС готово к продолжительным боевым действиям против Израиля, заявил представитель «Бригад Аль-Кассам» (военного крыла движения) Абу Обейда в ходе обращения, которое показал телеканал Al Jazeera.
«Мы готовы к продолжительному бою с этим оккупантом (Израилем - ред.)», - сказал Абу Обейда.
По его словам, ХАМАС «контролирует ситуацию на местах и знает, когда наносить удары».
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