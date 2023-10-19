Госдеп резко раскритиковал СМИ: проверяйте информацию

«Я видел несколько репортажей, - сказал Миллер в ходе брифинга в Госдепартаменте США, - которые приняли слова ХАМАС за чистую монету – слова террористической организации».

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер подверг критике СМИ после того, как многие из них стали распространять утверждения подконтрольного ХАМАС Минздрава сектора Газа о том, что взрыв на территории больницы Аль-Ахли был вызван ракетным ударом Израиля.

В первые минуты после взрыва власти Газы заявили, что по больнице был нанесен удар израильской ракетой и что число убитых палестинцев исчисляется сотнями (цифры менялись от 400 до 800 погибших). На следующий день израильские власти представили доказательства, из которых следовало, что, по всей вероятности, взрыв на автостоянке недалеко от госпиталя был вызван ракетой, выпущенной из Газы боевиками палестинского «Исламского джихада» по Израилю, но по какой-то причине сошедшей с курса.

Масштаб повреждений и вероятное число жертв в результате падения ракеты, судя по распространенным фото- и видеоматериалам, оказались существенно меньше, чем это изначально представлял ХАМАС, передает BBC.

«Я не хотел бы тут изображать медиакритика, но, полагаю, это событие стало напоминанием, что каждый – и это включает как правительственных чиновников, так и всех, кто наблюдает за этим конфликтом, - что для всех нас будет мудро делать паузу и собирать всю информацию, прежде чем решать, чему мы верим, а чему – нет», - сказал Миллер.

Представитель Госдепа напомнил, что в то время как Израиль представил общественности значительный объем доказательств в подтверждение того, что на территорию больницы упала сошедшая с курса палестинская ракета, ХАМАС так до сих пор этого не сделал.