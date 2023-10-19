Израильские хакеры оставили жителей Тегерана без света

Израильская кибергруппа WeRedEvils утверждает, что ей удалось отключить электросеть в Тегеране на два часа.

Группировка намекнула, что среди оставшихся без света был и верховный лидер Али Хаменеи. Об этом пишет Mignews.

«За последние дни нам удалось взломать несколько чувствительных систем в Иране, которые мы не будем уточнять, в том числе электросеть в Тегеране и близлежащих деревнях», – заявили хакеры.

«Мы отключили им электричество, оставили десятки тысяч жителей без средств связи и электричества на два часа. Это послание от нас Ирану: не играйте с огнем. Следующий удар будет сложнее, и число пострадавших увеличится, и он будет отличаться от кибератак, с которыми вы знакомы», - предупредили хакеры.