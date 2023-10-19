Военную базу США в Ираке обстреляли из «Градов»
Военная база Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцируются американские военнослужащие, подверглась обстрелу из систем «Град», сообщил иракскому агентству новостей Shafaq news источник в службах безопасности Ирака.
«Базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли несколькими ракетами из системы «Град», - отметил источник.
По его словам, после нападения на базу Айн аль-Асад была объявлена тревога в этой части страны, силы безопасности временно закрыли въезды и выезды в район Аль-Багдади в провинции Анбар, чтобы провести проверку.