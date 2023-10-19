Президенту Грузии пригрозили уголовным преследованием

Так министр ответил на вопрос журналиста, возможно ли уголовное преследование президента Грузии после того, как Конституционный суд подтвердил нарушение Конституции.

После нарушения Конституции, если в действиях президента Грузии Саломе Зурабишвили будут признаки уголовного преступления, тогда начнется расследование, заявил 19 октября глава Минюста Грузии Рати Брегвадзе журналистам.

Ранее о возможности уголовного преследования в случае, если Зурабишвили продолжит совершать поездки в ЕС без согласия правительства Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«В целом, если кто-то совершает уголовное преступление, то, безусловно, может начаться расследование. Конституционный суд принял решение, что президент нарушила Конституцию Грузии. Лично мне как министру юстиции очень печально, что уже установлен факт нарушения Конституции главой государства», — заявил Брегадзе.

18 октября парламент Грузии провалил импичмент президента Саломе Зурабишвили, у правящей партии «Грузинская мечта» не хватило голосов, чтобы преодолеть планку в 100 голосов. Ранее Конституционный суд вынес решение, что Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, без согласования с правительством осуществляя визиты в страны ЕС и ведя переговоры с европейскими лидерами о перспективах евроинтеграции Грузии. Власти Грузии также обвинили Зурабишвили, что она перешла на сторону партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», хочет воспрепятствовать получению Грузией статуса кандидата в ЕС.