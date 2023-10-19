В Газе под обстрел попала церковь. Там были беженцы
На юге сектора Газа под обстрел попала греческая православная церковь Святого Порфирия, передает греческий телеканал ERT со ссылкой на источники из Палестины.
Об атаке на церковь также сообщает арабский телеканал Al Jazeera. Два человека погибли, десятки пострадали при обстреле церкви, сообщили в МИД Палестины.
По данным каналов, в церкви находились сотни беженцев. ERT отмечает, что в секторе Газа проживают около тысячи палестинских христиан. Среди них есть православные, католики, баптисты.
AFP со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет, что она проводит проверку инцидента.
Церковь находится недалеко от баптистской больницы Аль-Ахли, указывает Al Jazeera.
В конфликте между Израилем и ХАМАС, который продолжается с 7 октября, уже погибли несколько тысяч человек. С израильской стороны известно не менее чем о 1,3 тыс. жертв, с палестинской — около 3,8 тыс.