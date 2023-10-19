В Газе под обстрел попала церковь. Там были беженцы

Об атаке на церковь также сообщает арабский телеканал Al Jazeera. Два человека погибли, десятки пострадали при обстреле церкви, сообщили в МИД Палестины.

На юге сектора Газа под обстрел попала греческая православная церковь Святого Порфирия, передает греческий телеканал ERT со ссылкой на источники из Палестины.

По данным каналов, в церкви находились сотни беженцев. ERT отмечает, что в секторе Газа проживают около тысячи палестинских христиан. Среди них есть православные, католики, баптисты.

AFP со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет, что она проводит проверку инцидента.