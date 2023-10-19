Экс-премьер Барак: Скоро в Газу войдет армия Израиля

Армия Израиля планирует провести наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни, заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001) в интервью телеканалу NBC News.

«Мне не нравится использовать слово «неизбежно», но это наиболее вероятное развитие событий, а именно то, что через несколько дней в сектор Газа войдут крупные силы», - утверждает он.

При этом Барак подчеркнул, что знает, что эта операция приведет к гибели еще большего числа мирных жителей.

Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, заявил, что армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, как только военные будут готовы.