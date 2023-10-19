Западная разведка опровергает ХАМАС: погибли не сотни, а десятки человек

Контролирующая Газу группировка ХАМАС заявляет, что в результате взрыва погиб 471 человек.

В результате взрыва возле больницы Аль-Ахли во вторник, 17 октября, в Газе погибли максимум 50 человек, а не почти 500, как утверждает ХАМАС. Так сказал высокопоставленный анонимный источник в разведке одной из европейских стран агентству AFP.

ХАМАС утверждает, что удар по больнице нанес Израиль, израильская армия доказывает, что на парковку у больницы упала ракета, выпущенная группировкой «Исламский джихад».

Times of Israel напоминает, что в достоверности данных ХАМАС о числе погибших сомневается и израильская армия. Ее пресс-атташе Джонатан Конрикус публично задавал вопрос: «Где же все эти тела?»

Собеседники CNN во властных структурах США высказывали предположение, что у Аль-Ахли в результате взрыва и пожара могли погибнуть 100-300 человек. Корреспонденты иностранных СМИ видели на парковке у больницы десятки тел.

На фотографиях, сделанных утром в среду, видно, что взрыв оставил лишь сравнительно небольшую воронку на парковке, но все автомобили на ней сгорели. Здания вокруг повреждены незначительно.