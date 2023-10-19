По Нахчывану разъезжает бронетехника видео
Продолжаются подготовительные тренировки к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023», посвященным 100-летию основания Турецкой Республики, которые пройдут в Азербайджане, сообщили в Минобороны.
К учению привлечены подразделения Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.
Совместные учения пройдут 23-26 октября при участии военнослужащих, боевой техники и авиасредств двух стран.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!