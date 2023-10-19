Израиль эвакуирует жителей подальше от границы с Ливаном
Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на севере страны близ границы с Ливаном. Соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба.
«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют об эвакуации жителей северного города Кирьят-Шмона в субсидируемые государством гостевые дома», — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что «план [эвакуации] одобрил министр обороны Йоав Галант».
«Некоторое время назад Северное командование [ЦАХАЛ] проинформировало о своем решении мэра города [Кирьят-Шмона]. План будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны», — указали в армейской пресс-службе.
רשות החירום הלאומית (רח"ל) במשרד הביטחון וצה"ל מודיעים על הפעלת תכנית להתפנות תושבי קרית שמונה לבתי הארחה במימון המדינה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 20, 2023
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