Грузия готовится к ядерной войне
Грузинские власти готовятся к возможному применению ядерного оружия в регионе. Как передает «Коммерсантъ», об этом после закрытых слушаний в парламенте сообщил журналистам глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили.
«Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику», — заявил журналистам после закрытых слушаний в парламенте Лилуашвили.
Он подчеркнул, что правительство разработало план на случай ядерной войны и добавил: «К счастью или несчастью, мы получили огромный опыт подобной работы во время недавней пандемии COVID-19». Тем не менее Лилуашвили признал, что в случае прямого ядерного удара по Грузии «укрытия нам не помогут».
Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения, что конфликт между Израилем и ХАМАС может привести к глобальной войне или «короткому конфликту с применением ядерного оружия региональными державами».