Грузия готовится к ядерной войне

«Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику», — заявил журналистам после закрытых слушаний в парламенте Лилуашвили.

Он подчеркнул, что правительство разработало план на случай ядерной войны и добавил: «К счастью или несчастью, мы получили огромный опыт подобной работы во время недавней пандемии COVID-19». Тем не менее Лилуашвили признал, что в случае прямого ядерного удара по Грузии «укрытия нам не помогут».

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения, что конфликт между Израилем и ХАМАС может привести к глобальной войне или «короткому конфликту с применением ядерного оружия региональными державами».