Отмечается, что в прошлом (2022/2023) учебном году 58 выпускников LANDAU School подали документы в различные университеты. 55 из них были приняты в зарубежные высшие учебные заведения, остальные 3 — в престижный бакинский университет ADA.

В целом, за все время деятельности LANDAU School 89 из в общей сложности 94 выпускников школы поступили в университеты других стран.

«Учитывая начало сотрудничества школы с NCUK с текущего (2023/2024) учебного года, нет сомнений в том, что эти цифры будут расти в будущем. Следует отметить, что NCUK является одной из ведущих компаний Великобритании в области образования и повышает шансы быть принятым в престижные университеты более 45 стран мира», — отмечается в сообщении школы.

LANDAU School, начавшая свою деятельность в 2018 году, является частной средней школой, которая занимает уникальную позицию в сфере образования в Азербайджане, применяя методологические новшества, соответствующие современной практике обучения. Сегодня в LANDAU School – одной из крупнейших частных школ на Кавказе – обучается более 3000 учеников. Преподавание ведется на азербайджанском, русском и английском языках.