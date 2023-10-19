Рекордный результат: 55 выпускников азербайджанской школы поехали учиться за рубеж Такого еще не было
55 прошлогодних выпускников LANDAU School стали студентами ведущих университетов 14 зарубежных стран. Об этом haqqin.az сообщили в самой школе.
Отмечается, что в прошлом (2022/2023) учебном году 58 выпускников LANDAU School подали документы в различные университеты. 55 из них были приняты в зарубежные высшие учебные заведения, остальные 3 — в престижный бакинский университет ADA.
Таким образом, выпускники школы продемонстрировали 100-процентные результаты. Образование, помимо Азербайджана, они продолжат в США, Германии, Бельгии, Великобритании, Чехии, Латвии, Эстонии, Израиле, Швейцарии, Италии, Канаде, Венгрии, Нидерландах и Турции.
В целом, за все время деятельности LANDAU School 89 из в общей сложности 94 выпускников школы поступили в университеты других стран.
«Учитывая начало сотрудничества школы с NCUK с текущего (2023/2024) учебного года, нет сомнений в том, что эти цифры будут расти в будущем. Следует отметить, что NCUK является одной из ведущих компаний Великобритании в области образования и повышает шансы быть принятым в престижные университеты более 45 стран мира», — отмечается в сообщении школы.
LANDAU School, начавшая свою деятельность в 2018 году, является частной средней школой, которая занимает уникальную позицию в сфере образования в Азербайджане, применяя методологические новшества, соответствующие современной практике обучения. Сегодня в LANDAU School – одной из крупнейших частных школ на Кавказе – обучается более 3000 учеников. Преподавание ведется на азербайджанском, русском и английском языках.
В LANDAU Education Group, наряду с крупнейшим проектом – LANDAU School, входят проекты LANDAU Kindergarten (детский сад), LANDAU PreSchool (дошкольное учебное заведение), LANDAU Evening School (курс подготовки для поступления в LANDAU School), LANDAU Academy (лицензированные курсы специализации для преподавателей), Leo Kids (центр развития для детей), Leznik & Co. (подготовительные курсы для поступления в университеты и услуги по обучению за рубежом), а также Nine Senses (творческий центр).