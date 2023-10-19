Посол Израиля покинула Турцию

Посольство Израиля не дало официального комментария по этому поводу.

Посол Израиля в Анкаре Ирит Лилиан приняла решение покинуть Турцию и вернуться в Израиль, сообщают турецкие СМИ.

Ранее Совет национальной безопасности Израиля призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов в отношении евреев и израильтян по всему миру после начала военной операции израильской армии в секторе Газа.

После этого предупреждения израильские авиакомпании организовали рейсы из Стамбула в среду вечером для израильтян, желающих вернуться домой.

Израиль также эвакуировал некоторые посольства на Ближнем Востоке, включая посольства в Бахрейне, Иордании и Марокко.