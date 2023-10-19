Сокрушительный удар Израиля по «Хезболле» видео

Опубликованы кадры ночного удара Армии обороны Израиля по позициям «Хезболлы» в Ливане.

«Ночью беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по террористу на ливанской территории. Также в ответ на ракеты, выпущенные вчера из Ливана в сторону Израиля, ЦАХАЛ нанес удар по нескольким военным объектам, принадлежащим террористической организации «Хезболла», - говорится в заявлении ЦАХАЛ.