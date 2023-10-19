Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 11:11

Иран призвал картель стран-экспортеров нефти ОПЕК из-за атак на сектор Газа прекратить поставки нефти в Израиль. Ранее официальное иранское информационное агентство IRNA процитировало заявление главы МИД исламской республики Хоссейна Амира Абдоллахиана: «Исламские страны, имеющие дипломатические отношения с сионистским режимом, должны немедленно разорвать эти отношения, изгнать послов сионистского режима из своих стран и прекратить любой экспорт нефти».

Но, как сообщает издание S&P Global, в ОПЕК призыв иранского министра намерены проигнорировать. Как уже сообщалось, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, созвала встречу мусульманских стран в Организации исламского сотрудничества для обсуждения конфликта в Израиле и секторе Газа. Однако, по словам представителей ОПЕК, никто не ожидает созыва внеочередного заседания группы производителей нефти. «Мы же не политическая организация», — напомнил на условиях анонимности один из представителей ОПЕК. Другой представитель картеля, проживающий в одной из стран Персидского залива, также на условиях анонимности заявил, что группа не обсуждала нефтяное эмбарго в отношении «сионистского образования».

После чего ряд официальных лиц ОПЕК поспешил публично преуменьшить вероятность введения нефтяного эмбарго в отношении Израиля. «Мы не продаем им [Израилю] ни нефти, ни газа, - заявил представитель ОПЕК из Алжира. - У нас с ними нет дипломатических и коммерческих отношений. Этот вопрос скорее не для нас». Отметим, что Израиль, который практически не добывает нефть и конденсат, ежесуточно импортировал в течение нынешнего года около 300 тысяч баррелей нефти, которые перерабатывает на двух своих НПЗ в Хайфе и Ашдоде. Самый большой объем черного золота, импортируемый еврейским государством, приходится на долю казахстанской нефти CPC Blend, поступающей в Израиль из порта Новороссийск, и азербайджанской Azeri Light, доставляемой из порта Джейхан на черноморском побережье Турции. Таким образом, в этом году, по данным S&P Global Commodities at Sea, на Казахстан и Азербайджан пришлось более половины израильского импорта нефти.