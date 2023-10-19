Иран призвал оставить Израиль без нефти что происходит?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Иран призвал картель стран-экспортеров нефти ОПЕК из-за атак на сектор Газа прекратить поставки нефти в Израиль.

Ранее официальное иранское информационное агентство IRNA процитировало заявление главы МИД исламской республики Хоссейна Амира Абдоллахиана:

«Исламские страны, имеющие дипломатические отношения с сионистским режимом, должны немедленно разорвать эти отношения, изгнать послов сионистского режима из своих стран и прекратить любой экспорт нефти».

Абдоллахиан поставил вопрос ребром

Но, как сообщает издание S&P Global, в ОПЕК призыв иранского министра намерены проигнорировать.

Как уже сообщалось, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, созвала встречу мусульманских стран в Организации исламского сотрудничества для обсуждения конфликта в Израиле и секторе Газа. Однако, по словам представителей ОПЕК, никто не ожидает созыва внеочередного заседания группы производителей нефти.

«Мы же не политическая организация», — напомнил на условиях анонимности один из представителей ОПЕК.

Другой представитель картеля, проживающий в одной из стран Персидского залива, также на условиях анонимности заявил, что группа не обсуждала нефтяное эмбарго в отношении «сионистского образования».

После чего ряд официальных лиц ОПЕК поспешил публично преуменьшить вероятность введения нефтяного эмбарго в отношении Израиля.

«Мы не продаем им [Израилю] ни нефти, ни газа, - заявил представитель ОПЕК из Алжира. - У нас с ними нет дипломатических и коммерческих отношений. Этот вопрос скорее не для нас».

Отметим, что Израиль, который практически не добывает нефть и конденсат, ежесуточно импортировал в течение нынешнего года около 300 тысяч баррелей нефти, которые перерабатывает на двух своих НПЗ в Хайфе и Ашдоде.

Самый большой объем черного золота, импортируемый еврейским государством, приходится на долю казахстанской нефти CPC Blend, поступающей в Израиль из порта Новороссийск, и азербайджанской Azeri Light, доставляемой из порта Джейхан на черноморском побережье Турции. Таким образом, в этом году, по данным S&P Global Commodities at Sea, на Казахстан и Азербайджан пришлось более половины израильского импорта нефти.

Самый большой объем черного золота, импортируемый еврейским государством, приходится на долю казахстанской нефти CPC Blend, поступающей в Израиль из порта Новороссийск, и азербайджанской Azeri Light, доставляемой из порта Джейхан на черноморском побережье Турции

До марта нынешнего года еще одним источником для Израиля была сырая нефть из иракского Курдистана, но затем Министерство нефти Ирака прекратило поставки. С тех пор Израиль закупал больше сырой нефти из Габона и Нигерии, а также обратился к Бразилии и Египту с просьбой восполнить образовавшийся дефицит черного золота.

«Нефтяное эмбарго Израилю скорее будет символическим, нежели разрушительным», — отметил Джим Буркхард, вице-президент и руководитель отдела исследований нефтяных рынков, энергетики и мобильности S&P Global Commodity Insights. - Только США экспортируют в сутки 3-4 миллиона баррелей, так что Израиль может без труда восполнить любые потерянные объемы».

В то же время Джим Буркхард признал, что у Израиля могут возникнуть проблемы с качеством импортируемой сырой нефти.