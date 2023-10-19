Пашинян не принимает экс-лидера карабахских сепаратистов

Бывший главарь ликвидированного сепаратистского режима Самвел Шахраманян после прибытия в Армению около двух недель ждал приема со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишут армянские СМИ.

Прием так и не состоялся.

По сведениям армянских СМИ, бывший глава незаконного режима в Карабахе хочет уточнить какие-то вопросы с Пашиняном, но премьер Армении «оттягивает» встречу.

Хотя изначально встреча была инициирована властями Армении, «затем, возможно, ситуация изменилась», пишут СМИ.