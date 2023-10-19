20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джошуа Хака, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече состоялся обмен мнениями об обеспечении мира и стабильности в регионе, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Алиев еще раз выразил намерение Азербайджана, связанное с региональной мирной повесткой, нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжением переговоров по мирному договору и его скорейшим подписанием.

На встрече был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.