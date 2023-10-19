ЗАО AzerGold принимает участие в 3-й Азербайджанской международной выставке «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» ‒ Rebuild Karabakh.

В выставочном павильоне отечественные и зарубежные компании, государственные учреждения проводят презентации по широкому спектру мероприятий по благоустройству, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, до сведения участников выставки доводится информация об имеющейся продукции и услугах.

В выставочном уголке AzerGold, в свою очередь, представлена информация о расследованиях, проведенных с целью дачи правовой оценки фактам незаконной эксплуатации Карабаха и Восточного Зангезура, которая была осуществлена в период армянской оккупации, а также о наземных поисково-разведывательных работах, выполняемых на участке проявлений «Тутхун» на территории Кельбаджарского района. Также вниманию участников выставки представляются презентационные, аудиовизуальные и печатные материалы об основных показателях деятельности госкомпании, многочисленных мерах экологической и социальной ответственности, которые она проводит в операционных зонах.

В то же время на выставке представлены золотые и серебряные монеты, а также золотые слитки, реализуемые с 2019 года AzerGold на розничном рынке страны. Выполненные в изысканном стиле изделия 999,9 пробы с утонченными узорами вызывают большой интерес у местных и иностранных посетителей выставки. Гостям предоставляется подробная информация о золотых монетах «Центр Гейдара Алиева», «Гобустан», пропагандирующих современность, историю и искусство, древние традиции Азербайджана, а также монетах «Жемчужины Карабаха», «Шуша», «Карабахский ковер: Челеби», «Хуршидбану Натаван» и других ценных изделиях, воспевающих историко-культурное наследие Карабаха.

Отметим, что единственная и первая специализированная выставка Rebuild Karabakh, посвященная восстановлению и развитию Карабаха, освобожденного от оккупации под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, продлится до 21 октября.