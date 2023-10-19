Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:33

Haqqin.az неоднократно писал о новой индийско-американской инициативе «Экономический коридор Индия - Ближний Восток - Европа» (IMEC), который станет серьезным конкурентом для китайской инициативы «Один пояс – один путь». Тем более что такие планы не скрывали и сами инициаторы проекта. И тем не менее начало ожидающейся жесткой конкуренции между фактически двумя ведущими мировыми державами, как видно, наступит не скоро. Судя по их масштабам очередного обострения на Ближнем Востоке, вызванного кровавыми событиями 7 октября, а также воинственной непримиримости обеих конфликтующих сторон, по меньшей мере наивно рассчитывать на то, что в обозримом будущем региональная ситуация может стабилизироваться. Как, впрочем, и на сближение даже в среднесрочной перспективе позиций Израиля и Саудовской Аравии, без которого реализации проекта IMEC растянется на годы.

А тем временем в Пекине, 17-18 октября, прошел III форум высокого уровня «Один пояс - один путь», в котором приняли участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран. Примечательно, что столь грандиозное мероприятие состоялось в год десятилетия инициативы «Один пояс - один путь», предложенной нынешним председателем КНР Си Цзиньпином, который сообщил участникам и гостям форума, что для поддержки совместных проектов Китай сделает новые многомиллиардные вливания. По словам председателя КНР, China Development Bank и Export-Import Bank of China откроют окна финансирования проектов в размере 350 миллиардов юаней каждый (47,8 миллиарда долларов), а еще 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) будут добавлены на эти же цели непосредственно в фонд «Шелкового пути». И хотя Си Цзиньпин не указал конкретные сроки выделения этих средств, нет никаких сомнений в том, что гигантская сумма китайских инвестиций, превышающих в общей сложности 100 миллиардов долларов, придаст мощный импульс для дальнейшего расширения и развития инициативы «Один пояс - один путь». В этой связи следует добавить, что на форуме были достигнуты договоренности по 458 проектам в таких сферах, как связь, «зеленое» развитие, цифровая экономика, а участники бизнес-саммита заключили соглашения о сотрудничестве на общую сумму 97,2 миллиарда долларов.

Азербайджан, который с первых же дней активно включился в инициативу «Один пояс - один путь» и вносит в этот проект вклад своими обширными транспортно-энергетическими связями и в настоящее время реализует крупномасштабный курс стратегического развития, укрепляющий так называемый «Средний коридор» - кратчайший путь из Китая в Европу. Как заявил на форуме министр энергетики Парвиз Шахбазов, реализуя новый проект «Цифровой Шелковый путь», Азербайджан уже увеличил объем грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, с одного до пяти миллионов тонн, параллельно расширив возможности торгового порта Баку с 15 до 25 миллионов тонн. Особое внимание уделено также энергетическим связям Азербайджана. Шесть нефтегазопроводов, соединяющих континенты и моря, представляют собой наглядный пример того, как мегапроект Китая интегрируется с национальными инициативами Азербайджана. Ну, а к 2030 году ежегодно вырабатываемые Азербайджаном 7 ГВт мощностей «зеленой» энергии, из которых 5 ГВт пойдут по коридорам Каспий-Евросоюз и Азербайджан-Турция-Европа, а также энергия, которая будет поступать из Центральной Азии в Азербайджан и далее в Европу, обогатят проект «Один пояс и один путь» налаженными «зелеными» связями.