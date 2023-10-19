Президент Нигера пытался бежать

Сообщается, что в ночь с четверга на пятницу неопознанная группа наемников проникла в Ниамей и попыталась вывезти Базума вместе с его семьей, поварами и охраной.

Согласно плану, бывшего президента сначала должны были укрыть на окраине столицы, а затем вывезти его на вертолетах, «предоставленных иностранными силами», в Нигерию.

Военный совет Нигера заявил, что им стало известно о попытке бегства, и на территории Ниамея была проведена операция по перехвату и задержанию всех причастных лиц.

Местные жители также сообщили, что в городе была слышна стрельба, а бронетехника президентской гвардии окружила ряд домов по всей столице.