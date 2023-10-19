Турция радуется за Венесуэлу

Министерство иностранных дел Турции поприветствовало подписание частичных соглашений между правительством Венесуэлы и главной оппозиционной силой Венесуэлы — «Единой платформой».

В официальном заявлении говорится: «Мы поздравляем правительство Боливарианской Республики Венесуэла и «Единую платформу» с подписанием частичных соглашений о политических правах и избирательных гарантиях для всех, а также о защите жизненно важных интересов нации 17 октября 2023 года на Барбадосе».

Турция также выразила одобрение шагам США по отмене санкций против нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы: «Мы считаем заявление США о частичном смягчении односторонних принудительных мер шагом в правильном направлении».

В заключении МИД Турции подчеркнул готовность поддержать Венесуэлу в преддверии избирательного процесса 2024 года и поддержал принципиальную позицию страны в вопросе недопустимости односторонних санкций, заверив в своей прочной солидарности с Венесуэлой.