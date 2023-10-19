Участники акции ранее ворвались в здание, но затем к ним вышел Шахраманян, после чего они вместе вышли из здания.

Шахраманян заявил, что "несет ответственность за свои решения, но не имеет права ставить под угрозу судьбу Армении".

Экс-глава сепаратистов выразил готовность принять и выслушать каждого протестующего, предложив организовать встречу на следующей неделе, но собравшиеся не согласились. Один из них заявил, что Шахраманяну власти Армении не доверяют и соответственно, он не может давать какие-то гарантии людям.

Шахраманян с этим не согласился. Сейчас ситуация у здания остается напряженной, люди настаивают на отдельной встрече с Шахраманяном. Последний попросил отобрать человек 20-30 для отдельной беседы сегодня, или же организовать встречу в начале следующей недели.