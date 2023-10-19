Шахраманян вышел к карабахским армянам в Ереване обновлено 12:24; видео
Экс-глава карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян вышел к протестующим у здания «представительства Карабаха» в Ереване карабахским армянам.
Участники акции ранее ворвались в здание, но затем к ним вышел Шахраманян, после чего они вместе вышли из здания.
Шахраманян заявил, что "несет ответственность за свои решения, но не имеет права ставить под угрозу судьбу Армении".
Экс-глава сепаратистов выразил готовность принять и выслушать каждого протестующего, предложив организовать встречу на следующей неделе, но собравшиеся не согласились. Один из них заявил, что Шахраманяну власти Армении не доверяют и соответственно, он не может давать какие-то гарантии людям.
Шахраманян с этим не согласился. Сейчас ситуация у здания остается напряженной, люди настаивают на отдельной встрече с Шахраманяном. Последний попросил отобрать человек 20-30 для отдельной беседы сегодня, или же организовать встречу в начале следующей недели.
*** 11:53
Протестующие ворвались в здание «представительства Карабаха» в Ереване после акции протеста. Они протестуют против прекращения выплат зарплат «сотрудникам госучреждений» сепаратистов, сообщают армянские СМИ.
В здании находится экс-глава сепаратистов Самвел Шахрамян.
October 20, 2023