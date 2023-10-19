МВД России: 12-часовые смены? Благодарите Газу!

Сотрудники МВД России переходят на усиленный режим службы из-за массовых протестов мусульман по всему миру в связи с операцией Израиля в секторе Газа, сообщает «База».

По словам источников «Базы» в правоохранительных органах, усиления введены уже почти во всех субъектах России. Усиленный режим ввели с сегодняшнего дня и до особого распоряжения.

Сотрудникам МВД запрещено покидать регион, в которых они служат, продолжительность смен увеличена до 12 часов. Так в руководстве полиции готовятся к возможным протестам мусульман из-за событий в Палестине — за последние пару дней митинги прошли в десятках стран.