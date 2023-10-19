Микаил Джаббаров: За 20 лет 104 миллиарда

Инвестиции в развитие регионов Азербайджана с 2004 года составили 104 млрд манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В целом в рамках четырех государственных программ инвестиции, вложенные в регионы Азербайджана, составили 104 млрд манатов», - написал Джаббаров в своей статье в официальной газете «Азербайджан».

Министр подчеркнул, что по итогам 2022 года номинальный объем произведенной продукции в регионах по сравнению с 2003 годом увеличился в 13,5 раза, а номинальные доходы населения увеличились в 10,5 раз.

«Начиная с 2004 года по сегодняшний день в регионах страны создано более 1,8 млн новых рабочих мест, а число созданных новых предприятий превысило 52 тыс.», - добавил глава Минэкономики.