Си Цзиньпин вновь отказал Путину

Поездка президента России Владимира Путина в Китай и вторые в этом году переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином снова завершились без ключевого решения, которое много лет ждут в Кремле, пишут российские СМИ.

Проект, который Кремль продвигает более 7 лет, планировалось обсудить на переговорах, сообщил в первый день визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И хотя Путин привез с собой делегацию, в которую вошли курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, добиться согласия Си Цзиньпина не удалось.

Еще весной, когда Си Цзиньпин посещал Москву, Путин говорил, что проект нового газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год находится в «высокой степени готовности». Он также обещал Китаю до 100 млрд кубометров российского газа ежегодно - в 5 раз больше, чем «Газпром» качает сейчас.

Китайский контракт очень нужен «Газпрому», который потерял европейский рынок, сократил экспорт до минимума с последних лет СССР и был вынужден срезать добычу практически на треть - рекордную величину в своей истории. За 12 месяцев с июля 2022 года по конец июня 2023-го компания получила больше 1 трлн рублей чистого убытка и потратила две трети запасов наличных на счетах, чтобы покрыть потери и кассовые разрывы.

В этом году Китай закупит в России 22 млрд кубометров газа по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири-1», что, впрочем, компенсирует лишь одну восьмую от былого экспорта в Европу, который на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.