Си Цзиньпин вновь отказал Путину
Поездка президента России Владимира Путина в Китай и вторые в этом году переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином снова завершились без ключевого решения, которое много лет ждут в Кремле, пишут российские СМИ.
Сообщается, что китайские чиновники не подписали контракт на дополнительные поставки российского газа и строительство трубопровода «Сила Сибири-2».
Проект, который Кремль продвигает более 7 лет, планировалось обсудить на переговорах, сообщил в первый день визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И хотя Путин привез с собой делегацию, в которую вошли курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, добиться согласия Си Цзиньпина не удалось.
Никаких документов по «Силе Сибири-2» подписано не будет, сообщил Песков по итогам встречи.
Еще весной, когда Си Цзиньпин посещал Москву, Путин говорил, что проект нового газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год находится в «высокой степени готовности». Он также обещал Китаю до 100 млрд кубометров российского газа ежегодно - в 5 раз больше, чем «Газпром» качает сейчас.
Китайский контракт очень нужен «Газпрому», который потерял европейский рынок, сократил экспорт до минимума с последних лет СССР и был вынужден срезать добычу практически на треть - рекордную величину в своей истории. За 12 месяцев с июля 2022 года по конец июня 2023-го компания получила больше 1 трлн рублей чистого убытка и потратила две трети запасов наличных на счетах, чтобы покрыть потери и кассовые разрывы.
В этом году Китай закупит в России 22 млрд кубометров газа по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири-1», что, впрочем, компенсирует лишь одну восьмую от былого экспорта в Европу, который на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.