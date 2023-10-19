Министр здравоохранения выступил на медицинском Конгрессе в Стамбуле

При попечительстве президента Турецкой Республики в Стамбуле в рамках «Столетия Турции» начался «Тюркский медицинский конгресс». Помимо тюркоязычных стран, в Конгрессе приняли участие известные медицинские научные деятели из Европы и США. Основная цель мероприятия – обмен идеями и опытом в области применения прогрессивных подходов и инновационных технологических решений в сфере медицины.

На церемонии открытия Конгресса было продемонстрировано видеообращение президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам мероприятия. Приветствуя участников Конгресса, президент Турции выразил уверенность, что мероприятие откроет новые возможности для развития системы здравоохранения турецких государств, и пожелал успехов работе Конгресса.

Выступая на Конгрессе, председатель Турецких институтов здравоохранения Проф. доктор Эрхан Акдоган передал свои поздравления по случаю 100-летия образования Турецкой Республики. Он отметил, что «Конгресс Тюркского медицинского мира» создает большие возможности для развития медицинской науки, обмена идеями, теоретическим и практическим опытом в области применения современных методов лечения.

Выступающий на мероприятии министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа поприветствовал азербайджанскую делегацию и других участников Конгресса. Он в своем выступлении подчеркнул, что «IX Конгресс Тюркского медицинского мира» проходит при попечительстве президента страны в рамках 100-летия Турецкой Республики. Министр отметил, что тема Конгресса в этом году — «Искусственный интеллект в медицине». Обсуждение и обмен опытом в сфере современной медицины, новых технологических решений, цифровизации и инноваций внесут важный вклад в дальнейшее развитие отношений в сфере здравоохранения.

Выступая на «IX Конгрессе Тюркского медицинского мира» министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев поздравил братский народ по случаю 100-летия Турецкой Республики: «В этом году отмечается 100-летие создания Турецкой Республики. Наша боль и радость объединены концепцией одной нации и двух государств. Мы уверены, что по истечении многих столетий турецко-азербайджанское братство станет еще крепче. 2023 год также является знаменательным годом и для Азербайджана. Это год проведения 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, архитектора и основателя современного Азербайджана, гениального политического деятеля, имеющего исторические заслуги в укреплении братских уз между нашими странами.

Подчеркивая важность данного мероприятия, Теймур Мусаев отметил, что эта платформа, созданная при участии министров здравоохранения и научных медицинских деятелей из различных стран, позволит наладить связи не только с учеными медиками стран Организации Тюркских Государств, но и с тюркскими специалистами, работающими в других странах: «В результате этих стратегических и дальновидных планов на сегодняшнем мероприятии участвуют делегации из разных стран, и Конгресс стал международной платформой для обмена опытом».

В Азербайджане с большой гордостью и радостью был отмечен 20-летний период руководства президента Ильхама Алиева. «Благодаря политической воле президента 15 октября 2023 года трехцветный флаг Азербайджана начал развеваться по всей стране и суверенитет нашей Республики был полностью восстановлен. После 30 летней оккупации освобожденные территории интегрированы во все отрасли страны. Важную роль в этом процессе играет применение современных информационных технологий», - подчеркнул Теймур Мусаев.

Он также отметил, что процесс цифровизации является основным фактором, обеспечивающим динамичное развитие современной системы здравоохранения. В результате внедрения современных медицинских достижений система здравоохранения переживает период трансформации. «В настоящее время искусственный интеллект используется для повышения эффективности различных процессов в здравоохранении. Полагаю, что во время работы Конгресса будут затронуты темы по внедрению искусственного интеллекта. Уверен, что опыт специалистов из братской Турции в этой области вызовет большой интерес у участников мероприятия», - заключил министр.

Также в рамках «IX Конгресса Тюркского медицинского мира» состоялась двусторонняя встреча министров здравоохранения Азербайджана и Турции. На встрече стороны обменялись мнениями об успешном сотрудничестве в сфере здравоохранения и о совместных проектах. Было отмечено, что обмен идеями и опытом, связанным с применением искусственного интеллекта в сфере медицины, создаст возможности для открытия современных технологических разработок.

В рамках мероприятия министру здравоохранения Азербайджана Теймуру Мусаеву была вручена награда Əziz Sancar Elm, Xidmət və Təşviq за достижения в области здравоохранения.

Конгресс продолжит свою работу дискуссиями и презентациями на различные темы в рамках панельных сессий и завершится 22 октября.