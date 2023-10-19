Израильтяне поддержали войну
В преддверии израильской наземной операции в Газе 65 процентов израильтян поддержали возможный ввод войск в палестинский анклав, 21 процент населения выступил против, сообщает Haaretz.
Большинство израильтян также поддержали бы боевые действия на северной границе из-за растущего напряжения между Израилем и Ливаном.
51 процент израильтян заявил, что поддержал бы крупномасштабную военную операцию на северном фронте.
Стоит отметить, что «Хезболла» и ее союзники вели обмен огнем с Израилем на протяжении нескольких дней.