Индия отвергает требование России

Власти Индии отвергают требования российских поставщиков нефти проводить оплату в юанях, потому что отношения между Нью-Дели и Пекином становятся все хуже. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного индийского чиновника, непосредственно участвующего в переговорах, пишет Bloomberg.

Другие собеседники агентства подтверждают, что индийское руководство на такие требования не согласится, а государству принадлежат почти 70 процентов нефтеперерабатывающих производств. Таким образом, платить в китайской валюте они не будут.

Ранее крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. оплатила несколько партий в юанях, но после запрета остановила такую практику. Частные нефтепереработчики в принципе могут использовать китайскую валюту, но официальных или отраслевых данных о реальных платежах и их масштабах нет.

Еще один собеседник издания подтвердил, что недавно были задержаны платежи нескольких грузов, потому что стороны не смогли договориться о валюте обмена. В материале отмечается, что для Индии поддерживать интернационализацию юаня в ущерб повышению роли рупии в международных расчетах неприемлемо по геополитическим причинам.