Что происходит на пограничном пункте «Рафах»? фото, видео
Длинные очереди грузовиков, ожидающих поставки товаров первой необходимости в сектор Газа, собрались у пограничного пункта «Рафах» на границе между Египтом и палестинским анклавом, пишет BBC.
После прямых переговоров в Израиле и интенсивной телефонной дипломатии с Египтом президент США Джо Байден заявил, что ограниченное количество грузовиков получит разрешение на проезд через закрытый пограничный пункт «Рафах» из Египта в Газу начиная с пятницы. Израиль дал согласие на доставку еды, воды и лекарств, при этом исключил возможность поставок топлива для больниц и систем очистки воды. Агентство AFP, ссылаясь на египетские службы безопасности, утверждает, что Египет убрал бетонные блоки у границы с Газой.
Также BBC пишет, что египетские рабочие ведут ремонт на «Рафах» для проезда 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Издание сообщает, что в настоящий момент пограничный пункт поврежден и опасен для передвижения. Фотоматериалы в арабских СМИ продемонстрировали ремонтные работы, ведущиеся на пограничном пункте.
Несмотря на оптимистичные заявления о том, что «Рафах» будет открыт с пятницы, CNN со ссылкой на свои источники пишет, что сегодня пограничный пункт не откроется.
Стоит отметить, что соглашение о поставке необходимой гуманитарной помощи в разоренную войной Газу, где более 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за беспорядочных авиаударов Израиля, было представлено президентом США Джо Байденом в среду вечером.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя предстоящую доставку помощи, сказал: «Это поможет смягчить колоссальную человеческую боль и страдания». Тем не менее гуманитарные организации подчеркивают необходимость более масштабной помощи.
По оценкам ООН, из 2,4 млн жителей Газы более миллиона стали вынужденными переселенцами. Ситуацию в Газе ООН охарактеризовала как «чрезвычайно катастрофическую» на фоне израильских авиаударов в ответ на нападение ХАМАС 7 октября.
По данным Минздрава Газы, в результате бомбардировок погибли свыше 3700 палестинцев. Израиль принял ответные меры после нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября, которое привело к гибели по меньшей мере 1400 человек.
October 20, 2023