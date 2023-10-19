Длинные очереди грузовиков, ожидающих поставки товаров первой необходимости в сектор Газа, собрались у пограничного пункта «Рафах» на границе между Египтом и палестинским анклавом, пишет BBC.

После прямых переговоров в Израиле и интенсивной телефонной дипломатии с Египтом президент США Джо Байден заявил, что ограниченное количество грузовиков получит разрешение на проезд через закрытый пограничный пункт «Рафах» из Египта в Газу начиная с пятницы. Израиль дал согласие на доставку еды, воды и лекарств, при этом исключил возможность поставок топлива для больниц и систем очистки воды. Агентство AFP, ссылаясь на египетские службы безопасности, утверждает, что Египет убрал бетонные блоки у границы с Газой.

Также BBC пишет, что египетские рабочие ведут ремонт на «Рафах» для проезда 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Издание сообщает, что в настоящий момент пограничный пункт поврежден и опасен для передвижения. Фотоматериалы в арабских СМИ продемонстрировали ремонтные работы, ведущиеся на пограничном пункте.