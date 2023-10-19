Посол Израиля: принято решение о наземной операции в Газе

Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято», - сказал дипломат.

Бен Цви не уточнил возможные сроки начала проведения наземной операции. «Надо не забывать, что у нас больше 1 400 убитых, - указал посол. - Надо это все прекращать, надо это решать».