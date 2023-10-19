Казахстан: Никаких запретов на экспорт с Россией нет

Власти Казахстана в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров, никаких запретов на экспорт нет. Как передает ТАСС, об этом сообщил на брифинге министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.

«У нас подходы четко сформулированы в Договоре о создании Евразийского экономического союза. Это обеспечение четырех свобод. Свобода передвижения товаров - одна из ключевых свобод, поэтому я ответственно и юридически обоснованно говорю, что сегодня в отношении России у нас нет никаких запретов в отношении [передвижения] товаров», — сказал Шаккалиев, отвечая на вопрос ТАСС о торговле с РФ.