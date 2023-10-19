В МИД Украины посоветовали Орбану вымыть руки
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным в Китае.
Кулебу попросили отреагировать на недавнюю встречу Орбана с Путиным, во время которой первый пожал руку президенту России.
«Надеюсь, что он (Орбан) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным», - ответил министр.
17 октября Орбан провел встречу с Путиным во время форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Во время встречи Орбан назвал войну России против Украины «военной операцией» и пожал руку президенту России.
«Венгрия никогда не хотела противостоять России, напротив, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно лучшие контакты, и нам это удалось», - сказал венгерский премьер.