В МИД Украины посоветовали Орбану вымыть руки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным в Китае.

Кулебу попросили отреагировать на недавнюю встречу Орбана с Путиным, во время которой первый пожал руку президенту России.

«Надеюсь, что он (Орбан) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным», - ответил министр.

17 октября Орбан провел встречу с Путиным во время форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Во время встречи Орбан назвал войну России против Украины «военной операцией» и пожал руку президенту России.