Помощник Алиева о колониальной политике европейских стран

Некоторые европейские страны продолжают колониальную политику, в то же время используя военную силу, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» в Баку.

«Сегодня мы услышали много мнений относительно борьбы с колониализмом. Азербайджан продолжит свои усилия, борьбу и амбиции в сфере политической свободы.

Мы поднимем озвученные здесь мнения на уровень ООН и других международных организаций. Моя страна на протяжении многих лет была лишена своей независимости. Мы, как государство, знаем, что такое оккупация», - подчеркнул Гаджиев.