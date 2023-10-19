В Израиль прибыл еще один самолет с военной помощью
В аэропорту Рамон возле израильского города Эйлат приземлился грузовой самолет ВВС США, доставивший очередную партию военной помощи. Об этом сообщает Министерство обороны и Армия обороны Израиля.
Среди прочего в Израиль прибыли бронированные машины скорой помощи и медицинское оборудование.
В Минобороны сообщили, что из США уже доставлено около 1000 тонн грузов, большая часть которого является оружием различных типов для наземных атакующих действий.