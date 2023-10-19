По уже сложившейся традиции на открытиях магазинов Kontakt, на этот раз все желающие также смогут вдоволь развлечься и полностью погрузиться в позитивные эмоции, наблюдая за музыкальными и танцевальными выступлениями, участвуя в играх с сюрпризами и выигрывая ценные призы .

Число расположенных в центре Баку магазинов сети Kontakt пополнилось еще одним, самым крупным. По этому случаю 21 октября в 15:00 сеть приглашает всех – и взрослых, и детей, - в свой магазин в «Вургун-Резиденс».

Выбор из 30 000 наименований товаров теперь в центре Баку

Магазин общей площадью 3550 кв.м состоит из двух этажей и предлагает покупателям широчайший ассортимент цифровых товаров – смартфонов, телевизоров, ноутбуков, транспортных средств, акустической техники, мелкой и крупной бытовой техники, мебели и домашнего текстиля, включая посуду, по выгодным ценам при покупке как наличными, так и в кредит.

Наряду с этим в этом магазине вы можете почувствовать себя как дома, посетив кухню и кинозону. Пока вы делаете покупки, ваши малыши смогут весело провести время в детской зоне. Устали ходить по магазину? Тогда насладитесь чашечкой горячего кофе. Для этого достаточно зайти в зону Philips.

На этом выгодные возможности не заканчиваются. Так, ожидая своей очереди у кассы/в кредитной зоне, вы можете эффективно провести время, воспользовавшись услугой «Бесплатный Wi-Fi».

Кроме того, во вновь открывшемся магазине вы также сможете посетить зоны знаменитых брендов Apple, Philips Saeco, Rondel, Tefal, JBL, Infinix, Xiaomi, AEG, Bosch, Beko и WMF.