Израиль назвал три этапа войны с ХАМАС

Израиль сейчас находится на первом этапе войны с ХАМАС, на котором проводится военная кампания с авиаударами, а затем с наземными маневрами с целью уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его словам, на втором этапе боевые действия продолжатся, но с меньшей интенсивностью, поскольку войска будут работать над «ликвидацией очагов сопротивления».

«Третьим шагом станет создание нового режима безопасности в Газе, снятие ответственности Израиля за повседневную жизнь там и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля», – отметил он.