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В Гадруте состоялся I Международный конкурс профессионального мастерства «Цифровая трансформация распределительных сетей» среди молодых энергетиков тюркоязычных стран. Конкурс организован ОАО «Азеришыг» по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие команды энергетиков из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Турции и Узбекистана. На церемонии в Гадруте была представлена информация о работах по восстановлению, проводимых ОАО «Азеришыг» на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях. Был показан фильм о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии энергетической отрасли Азербайджана.

По завершении официальной части стартовал I Международный конкурс профессионального мастерства среди молодых энергетиков. В нем приняли участие по одной команде из каждой страны, кроме Турции, которая представлена двумя командами - «Улудаг» и «Башкент». В первый день конкурса участники отвечали на интеллектуальные вопросы по истории, развитию и современному состоянию электроэнергетики. После окончания интеллектуального состязания гости ознакомились с введенными в эксплуатацию узловой подстанцией «Гадрут» и Центром цифрового управления. Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о Центре, оснащенном современным оборудованием. Во второй день международного конкурса участники продемонстрировали свои профессиональные навыки.

Как сообщил журналистам глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Вагиф Айдыноглу, проведение этого конкурса в таком живописном месте, как Гадрут, является хорошей возможностью продемонстрировать зарубежным гостям ускоренное развитие на освобожденных от оккупации территориях, а также познакомиться с созданными здесь инновационными условиями. Директор Учебно-инновационного центра ОАО «Азеришыг» Араз Мамедзаде сообщил, что в ходе мероприятия команды, состоящие из энергетиков из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Турции и Узбекистана, имитировали тушение пожара в трансформаторах и на подстанции, также была проведена симуляция действий персонала подстанции. Результаты молодых энергетиков на конкурсе оценивало жюри, состоящее из международных экспертов. Команда-победитель была выбрана среди 60 молодых энергетиков. В соревновании приняли участие 7 команд из 6 стран.