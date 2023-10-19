Место встречи изменить можно
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна может пройти в Тегеране, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.
По его словам, на данный момент проводятся обсуждения с иранскими коллегами.
«Когда будет принято окончательное решение, об этом сообщат официально», - сказал Костанян, отметив, что также предполагается совместная встреча с представителями России, Турции и Ирана.
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