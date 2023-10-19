Армения хочет мира с Азербайджаном, неважно в Москве или Брюсселе

Армения заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном, на какой переговорной площадке это произойдет – не столь важно, заявил замминистра иностранных дел Ваан Костанян.

У дипломата поинтересовались, брюссельский ли формат предпочтителен для Еревана или московский.

«Переговорная площадка не может быть самоцелью. Для нас важно нормализовать отношения с соседом. И мы хотим, чтобы достигнутые и закрепленные письменно договоренности были выполнены, а партнеры гарантировали выполнение Азербайджаном этих договоренностей», - сказал дипломат.