Большинство израильтян винит Нетаньяху
Большинство израильтян винит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в неспособности предотвратить нападение ХАМАС, следует из опроса Института Лазара.
Согласно недавнему опросу, проведенному Институтом по заказу израильских СМИ, почти 80% израильтян обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху в неспособности предотвратить атаку ХАМАС 7 октября.
Опрос также показал, что 65% израильтян поддерживает наземное наступление на сектор Газа, а 21% – выступает против. Лишь 8% опрошенных не считают Нетаньяху ответственным за нападение.