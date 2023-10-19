США накажут поставщиков северокорейского оружия в Россию

США предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к поставкам оружия между Северной Кореей и Россией, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы опубликовали информацию, которая показывает, что военная помощь уже направляется из КНДР в Россию», - заявил Миллер.

Он добавил, что США будут внимательно следить за этим и предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь стороны к ответственности.

Представитель Госдепа подчеркнул, что причина, по которой России пришлось ездить по всему миру в поисках оружия, кроется в санкциях и экспортном контроле, введенных США.

Ранее Южная Корея и США заявили, что любая торговля оружием с Северной Кореей будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, за принятие которых проголосовала сама РФ.