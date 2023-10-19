Штаты поманили Венесуэлу долларом горячая тема
Вашингтон ослабил санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы с условием, что власти страны проведут выборы с участием оппозиции: Минфин США выдал Венесуэле новую генеральную лицензию, позволяющую добывать и экспортировать нефть без ограничений в течение шести месяцев. Это как бы испытательный срок: если венесуэльская сторона исполнит обещанное, ее продлят.
Этому предшествовало подписание во вторник соглашения между правительством и оппозицией об условиях проведения выборов в 2024 году. До конца ноября президент Николас Мадуро должен обозначить сроки и процедуру допущения к выборам тех кандидатов, которых прежде власть лишила такого права.
Частью сделки стало не только освобождение политических заключенных в Венесуэле, но и удерживаемых граждан США. Известно как минимум о четырех американцах в этой связи, включая Люка Денмана и Эйрана Берри, обвиняемых в участии в попытке переворота с целью свержения Мадуро в 2020 году.
Правительство Мадуро во вторник пообещало дать всем партиям возможность выдвинуть своих кандидатов, допустить их к средствам массовой информации и пригласить международных наблюдателей. Об освобождении политзаключенных речь в официальном заявлении не шла.
Сам Мадуро в среду назвал отмену ряда санкций после переговоров с Соединенными Штатами «победой нашего народа». Президент, выстроивший свою политику на антиамериканизме, сказал, что страна на пути полной отмены санкций и заверил, что «мы народ, который держит слово: что написано и подписано, то выполняется… С этим разрешением (американским) мы начинаем прогрессивно двигаться вперед».
Министерство финансов США также отменило запрет на торговые операции с суверенными бумагами Венесуэлы и PDVSA, государственной нефтегазовой компании. Сняты ограничения и в отношении государственной золотодобывающей компании Minerven. Санкции действовали с 2019 года, после того как Мадуро силовым путем обеспечил себе переизбрание на следующий срок. Администрация Дональда Трампа была очень жестка по отношению к Венесуэле, и в какой-то период сам президент грозил вооруженным вмешательством.
Была попытка образовать альтернативное, параллельное правительство Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо, бывшим спикером парламента, в 2019 году возложившим на себя обязанности президента. Однако у того не получилось организовать массовую поддержку в свою пользу, и проект, по сути, был свернут. В декабре 2022 года «временное правительство» было распущено.
Этому предшествовало снятие в ноябре 2022 года Министерством финансов США части санкций с Венесуэлы: американской энергетической компании Chevron было разрешено добывать нефть в этой стране. В июне поставки венесуэльской нефти были разрешены итальянской Eni и испанской Repsol. Администрация Байдена решила пойти путем приручения руководства Венесуэлы. Это страна с самыми большими в мире разведанными запасами нефти – 17%, но ее добыча и переработка пришли в полный упадок с уходом западных компаний и технологий. При этом венесуэльские политики и силовики получают львиную долю дохода с остатков нефтедобывающей промышленности. Вашингтон, по сути, предлагает им существенно увеличить долю дохода. Кто же откажется?
В то же время США пытаются достичь важной цели: наращивания поставок венесуэльской нефти на мировой рынок и ослабления зависимости от российской нефти. Результат будет не мгновенный, бездарное и коррумпированное хозяйствование на национализированных производствах в Венесуэле после ухода иностранных специалистов почти разрушило эту ключевую для страны отрасль. Руководить Министерством нефти был назначен генерал, и если десять лет назад страна добывала почти миллион баррелей в сутки, то потом объемы упали до 600–700 тысяч баррелей. Для минимального восстановления отрасли понадобится немало времени и большие средства, но направление обозначено.
Показательно, что Венесуэла регулярно демонстрирует свои едва ли не союзнические отношения с Россией, но в ситуации, когда речь идет о забрезжившей на ближнем горизонте хорошей прибыли, готовы вести предметный разговор с «гринго» - проклятыми американскими империалистами. Для тех же важно не только потеснить русских с нефтяного рынка, самим подключиться к венесуэльской нефти (ее для лучшего качества смешивают с легкой американской, которая добывается в Мексиканском заливе), но уменьшить и нарастающее влияние Китая в этой стране. Китайцы могут предложить инвестиции, Штаты могут предложить инвестиции, технологии и специалистов. Россия может предложить Венесуэле теплую антиамериканскую компанию. Хорошо, но прагматичным латиноамериканским социалистам, почувствовавшим вкус к большим деньгам, маловато. Доллар – самая привлекательная скрепа.