Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:27

Вашингтон ослабил санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы с условием, что власти страны проведут выборы с участием оппозиции: Минфин США выдал Венесуэле новую генеральную лицензию, позволяющую добывать и экспортировать нефть без ограничений в течение шести месяцев. Это как бы испытательный срок: если венесуэльская сторона исполнит обещанное, ее продлят. Этому предшествовало подписание во вторник соглашения между правительством и оппозицией об условиях проведения выборов в 2024 году. До конца ноября президент Николас Мадуро должен обозначить сроки и процедуру допущения к выборам тех кандидатов, которых прежде власть лишила такого права.

Частью сделки стало не только освобождение политических заключенных в Венесуэле, но и удерживаемых граждан США. Известно как минимум о четырех американцах в этой связи, включая Люка Денмана и Эйрана Берри, обвиняемых в участии в попытке переворота с целью свержения Мадуро в 2020 году. Правительство Мадуро во вторник пообещало дать всем партиям возможность выдвинуть своих кандидатов, допустить их к средствам массовой информации и пригласить международных наблюдателей. Об освобождении политзаключенных речь в официальном заявлении не шла. Сам Мадуро в среду назвал отмену ряда санкций после переговоров с Соединенными Штатами «победой нашего народа». Президент, выстроивший свою политику на антиамериканизме, сказал, что страна на пути полной отмены санкций и заверил, что «мы народ, который держит слово: что написано и подписано, то выполняется… С этим разрешением (американским) мы начинаем прогрессивно двигаться вперед».

Министерство финансов США также отменило запрет на торговые операции с суверенными бумагами Венесуэлы и PDVSA, государственной нефтегазовой компании. Сняты ограничения и в отношении государственной золотодобывающей компании Minerven. Санкции действовали с 2019 года, после того как Мадуро силовым путем обеспечил себе переизбрание на следующий срок. Администрация Дональда Трампа была очень жестка по отношению к Венесуэле, и в какой-то период сам президент грозил вооруженным вмешательством. Была попытка образовать альтернативное, параллельное правительство Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо, бывшим спикером парламента, в 2019 году возложившим на себя обязанности президента. Однако у того не получилось организовать массовую поддержку в свою пользу, и проект, по сути, был свернут. В декабре 2022 года «временное правительство» было распущено. Этому предшествовало снятие в ноябре 2022 года Министерством финансов США части санкций с Венесуэлы: американской энергетической компании Chevron было разрешено добывать нефть в этой стране. В июне поставки венесуэльской нефти были разрешены итальянской Eni и испанской Repsol. Администрация Байдена решила пойти путем приручения руководства Венесуэлы. Это страна с самыми большими в мире разведанными запасами нефти – 17%, но ее добыча и переработка пришли в полный упадок с уходом западных компаний и технологий. При этом венесуэльские политики и силовики получают львиную долю дохода с остатков нефтедобывающей промышленности. Вашингтон, по сути, предлагает им существенно увеличить долю дохода. Кто же откажется?