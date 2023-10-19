Встречи главы Минздрава Азербайджана с коллегами из-за рубежа фото
В рамках IX Конгресса Тюркского медицинского мира в Стамбуле министр здравоохранения Азербайджанской Республики провел двусторонние встречи с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, министром здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра Хаканом Динчуреком, министром здравоохранения Кыргызстана Алимкадиром Бейшеналиевым, министром здравоохранения Грузии Зурабом Азарашвили, министром здравоохранения Северной Македонии Фатмиром Меджити и заместителем министра здравоохранения Республики Куба Танией Маргаритой Крус Эрнандезил.
В ходе бесед, прошедших в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили новые перспективы развития и укрепление связей в сфере здравоохранения, медицинского образования и фармацевтики. На встрече стороны подчеркнули важность цифровизации, внедрения новых глобальных вызовов, а также необходимость создания разных платформ в сфере здравоохранения.
Были обсуждены результаты успешных реформ в сфере здравоохранения, работы, проводимые в научно-исследовательских центрах, сотрудничество в области стоматологии, внутренних болезней, трансплантологии, перспективы развития медицинского туризма.
Также было отмечено, что IX Конгресс Тюркского медицинского мира создает возможности для развития медицинской науки в тюркоязычных странах, открывает новые перспективы для обмена идеями и опытом в сфере модернизации здравоохранения, применения передовых технологий, включая цифровизацию, инновации и современные методы лечения.
Было подчеркнуто, что данное мероприятие внесет неоценимый вклад в применение искусственного интеллекта и формирование современных стандартов в здравоохранении.