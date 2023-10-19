В рамках IX Конгресса Тюркского медицинского мира в Стамбуле министр здравоохранения Азербайджанской Республики провел двусторонние встречи с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, министром здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра Хаканом Динчуреком, министром здравоохранения Кыргызстана Алимкадиром Бейшеналиевым, министром здравоохранения Грузии Зурабом Азарашвили, министром здравоохранения Северной Македонии Фатмиром Меджити и заместителем министра здравоохранения Республики Куба Танией Маргаритой Крус Эрнандезил.

В ходе бесед, прошедших в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили новые перспективы развития и укрепление связей в сфере здравоохранения, медицинского образования и фармацевтики. На встрече стороны подчеркнули важность цифровизации, внедрения новых глобальных вызовов, а также необходимость создания разных платформ в сфере здравоохранения.

Были обсуждены результаты успешных реформ в сфере здравоохранения, работы, проводимые в научно-исследовательских центрах, сотрудничество в области стоматологии, внутренних болезней, трансплантологии, перспективы развития медицинского туризма.