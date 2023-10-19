Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:51

На фоне объявленной президентом США Джо Байденом глобальной битвы сил демократии против террористов и автократов всех мастей один шаг, предпринятый США, выбивается из общего ряда. Речь идет о Венесуэле, в которой правит диктаторский наркорежим Николаса Мадуро. Как уже сообщал haqqin.az, Белый дом принял решение значительно смягчить экономические санкции против Венесуэлы. Они коснутся прежде всего снятия ограничений в нефтегазовом и золотодобывающем секторах этой страны. О чем идет речь? Администрация Байдена предложила венесуэльскому режиму сделку. США снимают значительную часть санкций, а правительство Мадуро обещает провести во второй половине 2024 года конкурентные и свободные выборы при участии наблюдателей от ООН и ЕС.

Такое решение Вашингтона является значительным отступлением США от их традиционной политики в отношении Венесуэлы. Санкции против этой страны стали вводиться еще в 2008 году, когда тогдашний президент-волюнтарист Уго Чавес одним махом национализировал собственность американских нефтяных гигантов в Венесуэле. С тех пор санкции постепенно нарастали, но главная цель — искоренение авторитарного режима достигнута не была. Расхожий тезис: США всегда считали Латинскую Америку своим «внутренним двором». Но при этом один за другим американские президенты проявляли абсолютную беспомощность по отношению к своим южным соседям. Джордж Буш-младший занимался Афганистаном и Ираком, ему было не до Латинской Америки. Барак Обама был сосредоточен исключительно на Сирии и частично на Украине. Дональд Трамп метал гром и молнии в адрес венесуэльского режима и угрожал этой стране военной интервенцией. Но было с самого начал ясно, что никакого вторжения джи-ай не будет. Даже попытки установления военной блокады Венесуэлы не помешало ей продолжать поставки нефти на Кубу и получать дизельное топливо из Ирана. А что администрация Байдена? Она, заключив эту негласную сделку с Мадуро, преследует по крайне мере две цели. Первая – подвигнуть режим на политические реформы и частичную либерализацию. Второе - стабилизировать мировой нефтяной рынок благодаря поступлениям венесуэльской нефти.

Однако эти цели весьма призрачны. Во вторник на Барбадосе прошла встреча представителей Каракаса с лидерами венесуэльской оппозиции. Когда Мадуро провозгласил свою победу на выборах 2018 года, США не признали его легитимным президентом, а проведенные им выборы честными. Теперь он обещает всем партиям, включая оппозиционные, право выдвинуть своих кандидатов, которые примут участие в кампании. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Подписав соглашение со своими политическими противниками, венесуэльские правители не собираются снимать запрет на участие в выборах ключевых фигур оппозиции. В первую очередь, это касается бывшего депутата Национальной ассамблеи, чрезвычайно популярной в стране Марии Корины Мачадо, которая в августе победила на оппозиционных праймериз. При гипотетическом поединке на выборах этой дамы и Мадуро она с легкостью одолеет ненавидимого населением правителя и наберет около 50 процентов голосов, а тот - не более 12 процентов. А без участия Марии Корины Мачадо, для которой власти установили 15-летний запрет на участие в политической деятельности, президентские выборы 2024 года станут новым фарсом по сценарию властей, на котором победа Мадуро будет гарантированной. А это значит, что в стране продолжит править коррупционный режим, который погрузил жителей страны в беспросветную нищету. Достаточно сказать, что во время его славного президентства 7,7 миллиона венесуэльцев - четверть населения Венесуэлы покинули страну. Теперь в отношении возможных поставок венесуэльской нефти в США. До прихода к власти Уго Чавеса добыча нефти в Венесуэле составляла 3,7 миллиона баррелей в день, а к моменту кончины «кумира венесуэльцев» в 2013 году она упала до 300 тысяч баррелей.

Сейчас добыча составляет 733 тысяч углеводородов в день, но этим страна обязана прежде всего американскому нефтяному гиганту Chevron, который в ноябре 2022 году получил от Министерства финансов США разрешение на добычу нефти в Венесуэле. Но даже с участием Chevron перспективы резкого роста добычи нефти в Венесуэле весьма призрачны. Американская компания в течение одного года может выйти лишь на рубеж в 200 тысяч баррелей в день. Сейчас США, сообщает агентство Reuters, получает от Chevron 160 тысяч баррелей в день, а итальянская Eni около 60 тысяч. Всего ожидается, что в результате снятия ограничений на экспорт венесуэльской нефти на мировой рынок может поступать дополнительно от 200 до 250 тысяч баррелей в день. Но это капля в море, которая никак не может стабилизировать этот рынок и, в частности, понизить цену на нефть. Точно так же, как не помогло и принятое в июне 2022 году разрешение США поставлять венесуэльскую нефть в Европу после наложенных санкций на российский энергетический комплекс. А в это время поставки нефти из Венесуэлы на Кубу растут из месяца в месяц. Сейчас они достигают 75 тысяч баррелей против 53 тысяч в начале года. При этом, как сообщает газета Diario de Americas, Куба, получая из Венесуэлы дармовое топливо, умудряется часть его продавать другим странам.