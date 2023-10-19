Демократия не придет, Мадуро обманет Байдена продолжение горячей темы
На фоне объявленной президентом США Джо Байденом глобальной битвы сил демократии против террористов и автократов всех мастей один шаг, предпринятый США, выбивается из общего ряда. Речь идет о Венесуэле, в которой правит диктаторский наркорежим Николаса Мадуро.
Как уже сообщал haqqin.az, Белый дом принял решение значительно смягчить экономические санкции против Венесуэлы. Они коснутся прежде всего снятия ограничений в нефтегазовом и золотодобывающем секторах этой страны.
О чем идет речь? Администрация Байдена предложила венесуэльскому режиму сделку. США снимают значительную часть санкций, а правительство Мадуро обещает провести во второй половине 2024 года конкурентные и свободные выборы при участии наблюдателей от ООН и ЕС.
Такое решение Вашингтона является значительным отступлением США от их традиционной политики в отношении Венесуэлы. Санкции против этой страны стали вводиться еще в 2008 году, когда тогдашний президент-волюнтарист Уго Чавес одним махом национализировал собственность американских нефтяных гигантов в Венесуэле. С тех пор санкции постепенно нарастали, но главная цель — искоренение авторитарного режима достигнута не была.
Расхожий тезис: США всегда считали Латинскую Америку своим «внутренним двором». Но при этом один за другим американские президенты проявляли абсолютную беспомощность по отношению к своим южным соседям. Джордж Буш-младший занимался Афганистаном и Ираком, ему было не до Латинской Америки. Барак Обама был сосредоточен исключительно на Сирии и частично на Украине. Дональд Трамп метал гром и молнии в адрес венесуэльского режима и угрожал этой стране военной интервенцией. Но было с самого начал ясно, что никакого вторжения джи-ай не будет. Даже попытки установления военной блокады Венесуэлы не помешало ей продолжать поставки нефти на Кубу и получать дизельное топливо из Ирана.
А что администрация Байдена? Она, заключив эту негласную сделку с Мадуро, преследует по крайне мере две цели.
Первая – подвигнуть режим на политические реформы и частичную либерализацию. Второе - стабилизировать мировой нефтяной рынок благодаря поступлениям венесуэльской нефти.
Однако эти цели весьма призрачны. Во вторник на Барбадосе прошла встреча представителей Каракаса с лидерами венесуэльской оппозиции. Когда Мадуро провозгласил свою победу на выборах 2018 года, США не признали его легитимным президентом, а проведенные им выборы честными. Теперь он обещает всем партиям, включая оппозиционные, право выдвинуть своих кандидатов, которые примут участие в кампании.
Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Подписав соглашение со своими политическими противниками, венесуэльские правители не собираются снимать запрет на участие в выборах ключевых фигур оппозиции. В первую очередь, это касается бывшего депутата Национальной ассамблеи, чрезвычайно популярной в стране Марии Корины Мачадо, которая в августе победила на оппозиционных праймериз. При гипотетическом поединке на выборах этой дамы и Мадуро она с легкостью одолеет ненавидимого населением правителя и наберет около 50 процентов голосов, а тот - не более 12 процентов.
А без участия Марии Корины Мачадо, для которой власти установили 15-летний запрет на участие в политической деятельности, президентские выборы 2024 года станут новым фарсом по сценарию властей, на котором победа Мадуро будет гарантированной. А это значит, что в стране продолжит править коррупционный режим, который погрузил жителей страны в беспросветную нищету. Достаточно сказать, что во время его славного президентства 7,7 миллиона венесуэльцев - четверть населения Венесуэлы покинули страну.
Теперь в отношении возможных поставок венесуэльской нефти в США. До прихода к власти Уго Чавеса добыча нефти в Венесуэле составляла 3,7 миллиона баррелей в день, а к моменту кончины «кумира венесуэльцев» в 2013 году она упала до 300 тысяч баррелей.
Сейчас добыча составляет 733 тысяч углеводородов в день, но этим страна обязана прежде всего американскому нефтяному гиганту Chevron, который в ноябре 2022 году получил от Министерства финансов США разрешение на добычу нефти в Венесуэле.
Но даже с участием Chevron перспективы резкого роста добычи нефти в Венесуэле весьма призрачны. Американская компания в течение одного года может выйти лишь на рубеж в 200 тысяч баррелей в день. Сейчас США, сообщает агентство Reuters, получает от Chevron 160 тысяч баррелей в день, а итальянская Eni около 60 тысяч.
Всего ожидается, что в результате снятия ограничений на экспорт венесуэльской нефти на мировой рынок может поступать дополнительно от 200 до 250 тысяч баррелей в день. Но это капля в море, которая никак не может стабилизировать этот рынок и, в частности, понизить цену на нефть. Точно так же, как не помогло и принятое в июне 2022 году разрешение США поставлять венесуэльскую нефть в Европу после наложенных санкций на российский энергетический комплекс.
А в это время поставки нефти из Венесуэлы на Кубу растут из месяца в месяц. Сейчас они достигают 75 тысяч баррелей против 53 тысяч в начале года. При этом, как сообщает газета Diario de Americas, Куба, получая из Венесуэлы дармовое топливо, умудряется часть его продавать другим странам.
Так можно ли назвать меры по ослаблению экономических санкций в отношении Венесуэлы разумными и эффективными?
Этот шаг администрации Байдена уже вызвал резкую отповедь в Конгрессе США. «Они помогают худшему режиму в мире, давая ему средства для распространения террора и коррупции», - говорит сенатор от Аляски Лайза Мурковски.
Сенатор Джон Барассо из Вайоминга утверждает, что «после того как Израиль оказался под огнем, Байден пытается отвести внимание от своей провалившейся политики».
Как сообщает издание Politico, сенатор Кевин Кремер из Северной Дакоты заявил на этой неделе, что он представит билль, который запретит импорт нефти-сырца и других энергоносителей из Венесуэлы и Ирана (хотя Байден и не предлагал снять запрет на покупку нефти из этой страны). «Идея импорта нефти от наших врагов является плевком в лицо американцев», - говорит в своем заявлении Кремер.
Похоже, что администрация Байдена продолжает традицию непонимания Латинской Америки своих предшественников. «Внутренний двор» США продолжает жить по своим законам и лишь ждет, когда их богатый северный сосед допустит очередную ошибку.