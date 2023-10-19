20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущие перспективы повестки дня сотрудничества между двумя странами, нормализацию и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также текущую ситуацию в регионе.

Была подчеркнута важность продолжения усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе, установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, основанного на равноправии и взаимном уважении, а также не упущения исторической возможности, создавшейся сегодня в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями и по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.